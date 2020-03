Le ultime settimane si sono rivelate molto difficili: sospendere ogni tipo di attività precedentemente effettuata nella quotidianità personale è risultato obbligatorio a fin di bene sebbene abbia portato anche a tanti riscontri negativi. Oltre alle preoccupazioni legate alla salute di sé stessi e dei propri cari, anche una seconda inquietudine è andata via via affermandosi nelle menti degli italiani e tutto a causa di una presunta nuova tassa: la Virus Tax.

Nel giro di poco più di una settimana i social network sono impazziti a causa di questo nuovo tributo dimenticandosi però di un dettaglio estremamente importante: non è stato ufficializzato in alcun modo.

Virus Tax: potrebbe arrivare nel futuro, ma per ora rimane solo un idea astratta per niente confermata dal Governo

Davanti ad una crisi sanitaria che potrebbe sfociare in una crisi economica di portata mondiale, alimentare le fake news risulta essere più nocivo che mai, soprattutto da sotto il punto di vista della salute mentale di chi le legge. Quella nata a favore di una nuova tassa denominata come “Virus Tax” è risultata essere molto convincente tanto da portare lo stesso Governo a smentirla, nello specifico dalla Vice Ministra Laura Castelli per il Ministero dell’Economia che ha affermato: “Chiunque voglia speculare con false notizie su eventuali tasse, si metta la mano sulla coscienza. Non c’è nulla di più falso. In un momento particolarmente delicato per il paese, mi sento di chiedere un aiuto anche al mondo dell’informazione per isolare le fake news”.

Tutto ciò lascia intendere che di tasse non ve ne siano in progetto nei prossimi mesi, non bisogna quindi allarmarsi in alcun modo.