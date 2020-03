Tantissimi consumatori continuano a cercare l’offerta telefonica perfetta per il primo smartphone e in queste ultime settimane ad attirare l’attenzione di molti sono le ultime offerte telefoniche targate Tiscali. L’operatore telefonico virtuale propone una serie di tariffe differenti con l’obiettivo di soddisfare qualsiasi esigenza e ampliare la sua clientela.

Offerte telefoniche Tiscali: ecco quali sono quelle più attivate

Tiscali Mobile inizia la sua serie di offerte telefoniche proponendo un pacchetto base Smart 4G con la quale propone ai suoi clienti:

60 minuti per le chiamate verso qualsiasi numero;

10 SMS;

1GB di traffico dati in 4G per navigare in rete.

La tariffa telefonica appena descritta prevede un costo di soli 2,99 Euro al mese. Non ci sono costi di attivazione, ma i nuovi clienti devono sostenere un costo iniziale per la nuova scheda telefonica pari a 10,00 Euro.

Per coloro interessati ad una tariffa più consistente possono prendere in considerazione l’offerta denominata Tiscali Smart 30 con la quale propone:

Chiamate illimitate verso tutti i numeri nazionali;

100 SMS;

30GB di connessione dati per navigare in Internet alla massima velocità della connessione 4G.

In questo caso il canone mensile da sostenere è pari a 7,99 Euro e come l’offerta telefonica precedente non ci sono costi di attivazioni, ma solo quello per la scheda telefonica pari a 10,00 Euro. I consumatori che hanno bisogno di una tariffa ancora più consistente possono valutare l’offerta denominata Tiscali Smart 60 con la quale, l’operatore telefonico, propone i seguenti contenuti:

Chiamate illimitate verso tutti i numeri nazionali mobili e fissi;

300 SMS verso tutti;

60GB di traffico dati in 4G.

L’operatore telefonico virtuale propone l’offerta ad un canone mensile di 11,99 Euro senza dover sostenere costi di attivazioni. Anche in questo caso è necessario sostenere il costo per una scheda telefonica pari a 10,00 Euro.