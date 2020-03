La compagnia TIM è ben nota per il suo modo di farsi conoscere. Ne è la prova l’ultimo progetto entrato in voga da pochissimo. Stiamo parlando della piattaforma di Disney che ci mostra film e serie tv dalla nostra adolescenza ad oggi. Ma esso non è l’unico, perchè vediamo in gara anche TIM VISION con una vastissima scelta di serie tv da vedere in questo periodo di quarantena forzata causa Coronavirus.

TIM VISION: ecco alcune delle serie tv