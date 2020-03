Con oggi si chiude il tempo limite per l’adesione al circuito promozionale TIM che concede un bonus da 20 Euro ai suoi clienti. Si tratta di un’iniziativa primaverile che si rivolge a tutti coloro che hanno richiesto l’accesso al sistema a premi di TIM Party e che in passato non hanno già riscosso il voucher per l’uso di Chili TV. C’è anche un altro sconto che si attiva insieme al Pass per la visione di Film e Serie TV in pay-per-view.

TIM regala 20 Euro di credito Chili per guardare tutta la programmazione

Chi ha una linea fissa o mobile con TIM può esercitare il diritto di riscatto nei confronti del nuovo buono Chili che apre le porte al noleggio ed all’acquisto di contenuti digitali gratis dalla videoteca. Chi ha un contratto con l’operatore può quindi scegliere di accedere alla nuova opzione (se non richiesta in passato). Tutto passa per il sito ufficiale della campagna commerciale TIM Party.

Una volta che si è richiesta la Gift Card è sufficiente indicare i dati di accesso al servizio per ritrovarsi con un credito positivo di 20 euro da spendere per guardare Film, Serie TV e contenuti inediti per oltre 900 titoli famosi. La disponibilità del coupon è fissata a giorno 31 Marzo 2020 senza possibilità di proroghe. Conviene approfittare adesso di questa straordinaria offerta TIM. Difficilmente si ripresenterà in tempi brevi. Ricordiamo che chi ne ha già usufruito e tenta di accedervi riceve un messaggio di notifica che cita il pre-uso della promozione.

Oltre questo gli aderenti possono ottenere ulteriori vantaggi per l’acquisto di prodotti speciali con uno sconto del 15% su alcuni articoli selezionati. Cosa aspettate? Non lasciate sfuggirvi l’occasione di vivere indimenticabili attimi di intrattenimento gratuito su Chili TV.