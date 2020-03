SIM e numeri che valgono una piccola fortuna, ecco quali sono

Quando una persona compra una SIM, a qualsiasi gestore essa appartenga, non sa che può ritrovarsi in mano in futuro una vera fortuna. Esatto, proprio così. Esistono numeri di telefono che sono ovviamente contenuti su schede SIM che valgono una vera e propria fortuna.

Questi ovviamente sono ultra rari e presentano una composizione del tutto inusuale. Alcuni di questi sono molto ricercati dai collezionisti, i quali si affannano per accaparrarsi un prezioso numero. La particolarità, appunto, dei numeri in esame è il ripetersi di alcune cifre, le quali rendono possibile anche una memorizzazione molto più semplice. A dimostrare tutto questo ci hanno pensato Le Iene, le quali hanno anche indetto un evento benefico.

SIM e numeri di valore: l’asta de Le Iene raggruppa oltre 14 mila euro e li dona in beneficenza

Le Iene ad esempio hanno indetto un’asta benefica che ha compreso proprio la vendita di alcuni dei numeri più rari in Italia. Gli acquirenti, oltre 600, si sono dati battaglia a colpi di offerte e i totali potrebbero stupirvi per il valore. Migliaia di euro per alcuni numeri che sono finiti dunque nelle mani dei migliori offerenti. Il totale è stato devoluto all’Istituto Nazionale Tumori per favorire la ricerca.

Ecco la lista (ovviamente abbiamo provveduto a sostituire i numeri con delle lettere per non permetterne l’identificazione):