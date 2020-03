Tutto il mondo continua a subire gli effetti della pandemia globale e fra i tanti settori quello che maggiormente ha subito un notevole crollo è quello petrolifero. Quando il virus ha invaso la Cina l’oro nero ha subito un crollo incredibile mai registrato fino ad ora superando, addirittura, il crollo registrato nell’anno 2008 durante la crisi economica globale.

Un crollo inevitabile visto la situazione attuale, ma soprattutto l’emergenza sanitaria che si sta vivendo. I voli aerei non sono più frequenti come prima, le industrie sono ferme e le auto non camminano perché gran parte delle persone svolgono il loro lavoro direttamente da casa così da uscire il meno possibile. Anche in Italia, il settore carburante ha subito dei cambiamenti perché il costo della Benzina e del Diesel continua a scendere giorno dopo giorno anche se i numeri non sono notevoli.

Benzina e Diesel: ecco i prezzi dei carburanti attualmente in Italia

Alle variazioni dei prezzi dei carburanti a rimanere sempre aggiornato è il Ministero dello Sviluppo Economico che analizzando la situazione svela quotidianamente i prezzi dei carburanti. Secondo quanto descritto, attualmente il prezzo della benzina si aggira intorno ai 1,474 Euro a litro per la modalità self- service, mentre la modalità servito il costo si aggira intorno ai 1,627 Euro a litro.

Per quanto riguarda il Diesel, invece, attualmente il costo nella modalità self- service si aggira intorno ai 1,363 Euro a litro; mentre il prezzo della modalità servito il prezzo medio è di 1,516 Euro a litro.

Per gli aggiornamenti è possibile consultare l’Osservaprezzi carburanti del Mise.