Una delle serie più affascinanti e consolidate della piattaforma Netflix è sicuramente Peaky Blinders che sembra arrivare alla sesta stagione. Circa un anno fa, precisamente il 25 agosto 2019, usciva sulla piattaforma popolare di serie tv in streaming la quinta stagione della fiction inglese.

Siccome che una stagione di Peaky Blinders è composta da sei episodi per volta, i fan se le sono guardate in breve tempo e questo ha suscitato una reazione non proprio positiva. Considerata la mancanza per dei nuovi episodi, i fan da quel momento hanno desiderato che ci fosse un seguito e quindi una sesta stagione. Da quello che è emerso, infatti, questa nuova stagione ci sarà come annunciato anche dallo stesso regista Antony Byrne.

Peaky Blinders: il cast che comporrà la nuova stagione

Per chi non lo sapesse, il regista da diverse settimane annunciò sul proprio profilo Instagram la lavorazione ad una nuova stagione. Venne pubblicato un post che mise in evidenza il copione del primo episodio riguardante la sesta stagione. Il primo episodio prenderà il nome di Black Day e dal titolo possiamo immaginare che ci saranno delle atmosfere non proprio serene.

La trama riprenderà il finale della stagione precedente e prepariamoci ad un inizio scoppiettante. Per parlare di date di uscita è ancora presto considerando anche la situazione attuale che sta coinvolgendo tutto il mondo, ma possiamo dare qualche certezza riguardante il cast della nuova stagione. Tra le conferme ci sono Cilian Murphy (Tommy Shelby), Helen McCrory (Polly Gray), Paul Anderson (Arthur Shelby), Sophie Rundle (Ada Thorne) e Finn Cole (Michael Gray).