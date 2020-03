La passa a Vodafone che tutti stavamo aspettando è sicuramente una delle soluzioni più interessanti di sempre, vede offrire all’utente la possibilità di attivare 50 giga di traffico dati alla velocità del 4.5G, passando anche per minuti e SMS illimitati.

Con Vodafone gli utenti non scherzano, proprio in questi giorni è stata presentata una promozione che ha davvero dell’incredibile, sopratutto per il bundle effettivamente inserito al suo interno. L’attivazione, come sempre accade in occasioni di questo tipo, risulta essere accessibile solo ed esclusivamente a coloro che si ritrovano in condizione d’uscita da Iliad o da un virtuale, ma per il resto le potenzialità della promo sono davvero infinite.

I costi iniziali sono perfettamente in linea con le aspettative, parliamo infatti di soli 10 euro per l’acquisto della SIM ricaricabile; il canone in parallelo, dovrà essere pagato solo ed esclusivamente tramite credito residuo, non è assolutamente richiesto il versamento con conto corrente bancario.

Passa a Vodafone: la promozione riserva sorprese incredibili

La Special Unlimited, questo è il suo nome, richiede il versamento di 6,99 euro per i possessori di una SIM ricaricabile di Tiscali o CoopVoce, tutti gli altri invece saranno costretti a pagare circa 7 euro al mese (ma ricordiamo essere soltanto gli uscenti da Iliad o da un virtuale).

All’interno, ad ogni modo, è possibile trovare un bundle composto da 50 giga di traffico dati alla massima velocità di navigazione (4.5G), affiancato da illimitati minuti per telefonare ad ogni numero in Italia, nonché SMS senza limiti da spedire a chiunque si desideri.

Sono da considerarsi assenti i vincoli contrattuali di durata.