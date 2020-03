OPPO Reno Ace è stato uno smartphone rivoluzionario sotto diversi punti di vista. E’ stato, infatti, il primo smartphone a marchio OPPO ad implementare uno schermo ad alta frequenza di aggiornamento (90 Hz) ed a supportare la ricarica rapida SuperVOOC 2.0 da 65 W. Qualche giorno fa, Brian Shen, vice-presidente OPPO, ha comunicato su Weibo che l’azienda lavora al successore di questo smartphone, OPPO Reno Ace 2, apparso su TEENA proprio in queste ore, svelandone l’aspetto ed alcune caratteristiche principali.

OPPO Reno Ace 2, caratteristiche e design

OPPO Reno Ace 2 è dotato di uno schermo con foro nell’angolo superiore sinistro. Sul retro, invece, troviamo un modulo fotocamera dal layout rotondo, come quello già visto su OnePlus 7T e sul più recente Redmi K30 Pro. Andando più a fondo nelle specifiche tecniche, stando a quanto trapelato su TENAA, lo smartphone sarà caratterizzato da un pannello AMOLED da 6,5 pollici con risoluzione 2400 × 1080 pixel.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, OPPO Reno Ace 2 sarà dotato di una quad-camera con un sensore principale da 48 MP, accompagnato da un sensore da 8 MP, e due sensori da 2 MP, anche se non è ancora chiaro che di che funzioni essi siano dotati, mentre la fotocamera frontale per selfie presenta una risoluzione di 16 MP.

Oltre ciò, OPPO Reno Ace 2 sarà alimentato da un processore da 2,8 GHz, probabilmente si tratta di Qualcomm Snapdragon 865, anche se TENAA non lo menziona esplicitamente, e potrebbe supportare 8 GB o 12 GB di RAM, con 128 GB o 256 GB di memoria interna. Lo smartphone dovrebbe essere disponibile nelle varianti blu, viola e nero. Tuttavia, non è ancora chiaro se OPPO Reno Ace 2 venga reso disponibile all’acquisto solo in Cina. Non ci resta che attendere per scoprire ulteriori informazioni.