Novità Google Chrome: aggiornamenti bloccati a causa del Coronavirus

Negli ultimi mesi Google ha lavorato duramente per migliorare uno dei suoi servizi top di gamma. Stiamo parlando di Chrome, il browser numero uno al mondo che, negli ultimi anni, ha raccolto svariati miliardi di Download in tutto il mondo. Secondo recenti indiscrezione a quanto pare un’importante novità è in arrivo sul fronte sicurezza. Il colosso della Mountain View, infatti, ha comunicato che, a partire dalla versione 82 in arrivo nel m mese di Aprile, Chrome inizierà a bloccare tutti i download effettuati da fonti non HTTPS. Una decisione drastica che, purtroppo, ha ricevuto in poco tempo migliaia di critiche. Scopriamo di seguito i dettagli.