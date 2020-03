Il mondo Huawei è preso d’assalto dagli utenti che oltre a volere i nuovi top di gamma, vogliono anche spiegazioni sul futuro. Il sistema Android è stato limitato dall’estromissione dei servizi Google, ma a quanto pare qualcuno sta ancora aspettando la EMUI 10.

Il nuovo aggiornamento dell’interfaccia sta per arrivare anche per coloro che non l’hanno ricevuto. Qualcuno però sarebbe già in attesa della EMUI 11.

Huawei termina con la distribuzione della EMUI 10 mentre il pubblico già pensa alla prossima EMUI 11, ecco le liste

EMUI 11

Mate 30 Pro,

Mate 30,

Mate 30 RS Porsche Edition,

Mate 20,

Mate 20 Pro,

Mate 20 X,

Mate 20X 5G,

Mate 20 Porsche Edition,

Mate X,

P40,

P40 Pro,

P30,

P30 Pro,

Nova 6,

Nova 6 5G,

Nova 5T,

Nova 5 Pro,

Nova 5Z,

Nova 5i,

Nova 5i Pro.

EMUI 10