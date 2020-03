Su Telegram è recentemente sbarcato un canale interamente dedicato alle news relative al Covid-19, alias Coronavirus, si tratta a tutti gli effetti di un utilissimo raccoglitore di informazioni su cui fare affidamento per scoprire le novità in merito ad una delle più gravi crisi degli ultimi anni.

Le fake news e le notizie tutt’altro che veritiere purtroppo abbondano in rete, per questo motivo sta acquisendo una certa importanza affidarsi a fonti attendibili e verificate, quali potrebbero essere prima di tutto le pagine Facebook degli addetti ai lavori, come i rappresentanti del nostro Governo.

Su Telegram è appena sbarcato un nuovo canale proprio interamente dedicato a fornire tutte le informazioni ufficiali e verificate sul Covid-19, nella maggior parte dei casi riprenderà articoli pubblicati dalle principali testate giornalistiche, ma allo stesso tempo si affiderà anche proprio alle pagine Facebook dei Ministri, del Premier Conte o della Protezione Civile, con l’obiettivo di fare informazione nel miglior modo possibile.

Telegram: ecco il nuovo canale dedicato al Covid-19

L’iscrizione è semplicissima, prima di tutto dovete scaricare Telegram, la seconda applicazione di messaggistica istantanea più utilizzata al mondo, disponibile sia per iOS che per Android. Successivamente non dovrete fare altro che collegarvi a questo link ed iscrivervi in maniera completamente gratuita.

Ogni giorno verrà pubblicato, appena resi disponibili dalla Protezione Civile, anche i dati super aggiornati in merito ai contagi e alla diffusione del virus in Italia.