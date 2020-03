WindTre è il nuovo operatore di telefonia fissa e mobile del nostro paese. Questo provider, nato dall’unione dei brand Wind e 3 Italia, può contare già sul bacino di pubblico più ampio d’Italia. L’obiettivo della neonata compagnia è però quello di continuare a crescere, ottenendo sempre più clienti nei prossimi mesi.

WindTre, la nuova ricaricabile propone minuti illimitati e 80 Giga

WindTre ha già scelto i suoi principali obiettivi strategici. Uno di questi obiettivi è attirare il pubblico dei giovani. Per questa ragione, sul sito ufficiale è disponibile una ricaricabile speciale dedicata proprio a tutti gli under 30.

La promozione di cui vi parliamo è la Young DSU:’l’iniziativa si rivolge a tutte le persone con età compresa tra i 18 ed i 30 anni. Chi sceglie di attivare questa ricaricabile avrà a sua disposizione minuti senza limiti per le telefonate, a cui si aggiungono SMS illimitati ed 80 Giga per navigare in internet.

La navigazione internet è prevista con le velocità massime del 4G oppure, dove disponibile del 4,5G. A breve, comunque, l’operatore garantirà a tutti i suoi utenti anche le prestazioni massime delle reti 5G.

Per quanto concerne il costo di questa promozione, gli utenti dovranno pagare 9,99 euro ogni mese. Questo costo è però esclusivo per tutti coloro che scelgono di pagare con la famosa modalità Easy Pay ovvero con addebito automatico su carta di credito o conto corrente. In caso contrario il prezzo sale a 11,99 euro.

Coloro che sono interessati all’attivazione possono semplicemente recarsi sul sito di Wind Tre su questo link.