WindTre prova ad affermarsi con prepotenza nel mercato della telefonia mobile in seguito alla recente fusione, con il lancio di una nuova campagna promozionale ricchissima di contenuti a prezzi incredibilmente bassi.

L’idea non si discosta comunque da quanto siamo stati solitamente abituati a vedere, in particolare infatti ricordiamo essere distribuita esclusivamente in versione operator attack, con possibilità di accesso da parte dei consumatori in possesso di una SIM ricaricabile di un operatore virtuale (attenzione però, sono esclusi quelli che utilizzano rete WindTre).

La portabilità è strettamente necessaria, i costi iniziali corrispondono a soli 10 euro per l’acquisto della SIM, mentre risulterà essere obbligatorio pagare il canone tramite conto corrente bancario o carta di credito. Allo stesso modo l’utente dovrà sottostare ad un vincolo contrattuale di durata, pari a 24 mesi, entro il quale non potrà richiedere la portabilità verso altra azienda senza pagare una penale del valore di 49 euro.

Passa a WindTre: ecco la promozione da 5,99 euro

La promozione in questione prende il nome di Go 100 Top+ Easy Pay, al suo interno l’utente ha la possibilità di trovare 200 SMS da inviare ad ogni numero, illimitati minuti per telefonare a chiunque, per concludere con 100 giga al mese in 4.5G.

Il costo fisso è pari a 5,99 euro al mese, con pagamento tramite conto corrente bancario o carta di credito. Nel caso in cui l’utente volesse affidarsi ad una soluzione da colmare tramite credito residuo, ricordiamo essere presente anche la versione da 50 giga al mese, sempre con le stesse limitazioni, ma senza ovviamente la necessità di sottostare al vincolo contrattuale di durata.