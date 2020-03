WhatsApp: la crisi riporta l'app a pagamento, il messaggio è in chat

Gli ultimi tempi non sono certamente i più semplici da trascorrere, soprattutto perché la maggior parte della popolazione mondiale è costretta in casa. Proprio in questa situazione entra in gioco ancora una volta e ancor di più WhatsApp, applicazione di messaggistica ora ancor più imprescindibile.

Sono tante le possibilità che questa piattaforma offre, oltre ovviamente ai semplici messaggi di testo. Parliamo infatti di videochiamate che riescono a migliorare il tutto così come anche i messaggi vocali, a volte molto più esplicativi. Basti pensare che infatti tutto questo è gratuito, visto che WhatsApp ormai svariati anni fa ha deciso di abolire il pagamento annuale. Pur essendo rappresentato da una cifra molto bassa, l’obolo che gli utenti erano costretti a pagare poteva sembrare un impedimento e per questo è stato eliminato. Adesso però qualcuno starebbe segnalando uno strano messaggio che avrebbe percorso rapidamente tutta l’Italia in pochi giorni.

WhatsApp, gli utenti temono che l’applicazione di torni a pagamento ma non si tratta altro che di una fake news

Sono cambiate tante cose negli ultimi anni, così come anche all’interno di WhatsApp. La nota applicazione ha apportato un cambiamento importantissimo: passare dall’essere a pagamento a totalmente gratuita. Questa soluzione ha reso felicissimi gli utenti che però negli ultimi giorni hanno segnalato una situazione molto strana.

Un nuovo messaggio tramite catena ci starebbe diffondendo in chat creando scompiglio tra il pubblico. Si parlerebbe infatti di un ritorno a pagamento vista la crisi portata dal coronavirus. Ovviamente tutto ciò è falso, e si tratta solo di una fake news.