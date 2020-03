WhatsApp: alcuni smartphone hanno detto ufficialmente addio all'app

Ogni anno ci sono dei cambiamenti da apportare per ogni piattaforma, così come anche uno sfoltimento generale. WhatsApp rientra proprio tra queste aziende che hanno determinate necessità, e durante gli ultimi tempi sono stati tagliati fuori molti dispositivi.

Il riferimento è in merito alla lista di supporto, e quindi in base a tutti i dispositivi che possono vedere la famosa piattaforma in verde funzionare sul proprio sistema. Durante il mese di febbraio sono stati quindi abbandonati per strada oltre 37 smartphone, ritenuti ormai obsoleti e non più utili a rispettare gli standard base di WhatsApp.

Questi 37 smartphone sono stati tutti eliminati dalla lista di supporto di WhatsApp: ecco l’elenco al completo