Il volantino Euronics presenta una campagna promozionale davvero molto interessante e ricchissima di occasioni da non lasciarsi assolutamente sfuggire, ma risulta essere attiva solamente nei punti vendita del socio “Via Lattea“, non altrove o sul sito ufficiale.

Tutti gli utenti che vorranno approfittare degli sconti, oltre che recarsi personalmente in negozio, potranno anche sfruttare il cosiddetto Tasso Zero, ovvero la possibilità di richiedere una rateizzazione senza interessi, potendo quindi pagare l’intero ammontare di volta in volta con addebiti automatici sul conto corrente bancario a partire da Giugno 2020 (solo però con il superamento di una soglia minima di spesa).

Scoprite le offerte Amazon e tutti i codici sconto direttamente sul nostro canale Telegram ufficiale.

Volantino Euronics: le offerte sono senza limiti

Le migliori offerte del volantino Euronics riguardano senza dubbio gli smartphone, in particolare i modelli di casa Samsung come Galaxy S20 e S20+, attualmente acquistabili a cifre incredibilmente basse, soli 599 e 699 euro (disponibili in versione no brand con garanzia di 24 mesi).

Chiaramente le richieste potrebbero apparire ancora troppo elevate per alcuni di noi, ecco arrivare quindi la possibilità di mettere le mani su un buonissimo Huawei Nova 5T alla cifra finale di 349 euro, passando anche per uno Huawei P30 a 479 euro. I modelli in vendita sono comunque sempre no brand, ciò sta a significare che gli aggiornamenti verranno rilasciati direttamente dall’azienda e non dall’operatore telefonico.

Per scoprire le altre offerte incluse all’interno del volantino Euronics, l’utente non deve fare altro che aprire le pagine elencate qui sotto, ricordando ad ogni modo che gli sconti sono attivi solo nei negozio “Via Lattea”.