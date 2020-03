Vodafone torna sul palcoscenico contro utenti che si dichiarano delusi ed infuriati in vista degli ultimi aumenti delle tariffe. Di fatto è stato annunciato che vi saranno delle rimodulazioni importanti per alcune offerte di rete mobile. Si arriva a spendere 5 euro in più al mese per continuare a chiamare, inviare messaggi e navigare su Internet. I clienti con SIM ricaricabile non approvano e dichiarano guerra all’unanimità. Ecco cosa succede.

Vodafone: aumentano le offerte insieme alla delusione del pubblico

Le offerte Vodafone stanno per cambiare per sempre nei confronti di alcuni clienti. Le ricaricabili con attivi i profili tariffari identificati come Digital, Special 600 e Special 1000 4G (non più attivi a livello commerciale) saranno sostituite con nuove proposte più costose. Arrivano le soluzioni Easy Special 50 Giga e con Giga illimitati.

Le inedite Vodafone Easy Special 50 Giga sono prevedibilmente le più economiche. Attuano un profilo più conservativo rispetto alla controparte con Giga Unlimited ed offrono ancora traffico dati in 4G con minuti illimitati e (a seconda dei casi) 100 oppure 1000 SMS verso tutti. I prezzi sono personalizzati.

Con la versione Giga Illimitati, invece, il costo aumenta inevitabilmente mantenendo attivi minuti senza limiti ed SMS limitati come per la precedente. Il prezzo, variabile a seconda delle offerte personalizzate, resterà bloccato per 24 mesi per coloro che decidono di non esercitare fin da ora il diritto di recesso gratuito.

Al solito i clienti interessati dalla rimodulazione saranno avvertiti preventivamente con una notifica via SMS. Le condizioni si potranno accettare o rifiutare senza impegno così come previsto dal Regolamento AGCOM. In ogni caso per chi sceglie di restare si prospettano condizioni più sfavorevoli dal punto di vista dei costi che aumentano da un minimo di 1,50 euro al mese a ben 5 euro al mese.

Sempre su rete Vodafone i clienti hanno iniziato a scoprire l’azione commerciale di un virtuale che ha già battuto Iliad e che si è proposto con due tariffe senza precedenti per costi e contenuti mensili fruibili da smartphone ed altri dispositivi.