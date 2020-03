L’operatore Vodafone Italia, vicino agli italiani in questo momento di emergenza, ha deciso di aumentare fino al prossimo 3 aprile 2020 i Giga disponibili in roaming, senza alcun costo aggiuntivo.

In seguito alle diverse iniziative indirizzate ai cittadini e alle imprese, che hanno previsto una soglia dati illimitata per un mese (così come Tim), l’operatore ha voluto pensare anche agli italiani non nel Paese. Scopriamo insieme i dettagli dell’iniziativa.

Vodafone aumenta i Giga disponibili in roaming

L’operatore rosso ha voluto mostrare vicinanza a tutti i nostri connazionali che, a causa della pandemia da nuovo coronavirus, sono al momento bloccati nei vari paesi esteri, senza poter fare ritorno a casa. Vodafone ha infatti deciso di rimuovere le limitazioni UE in fatto di roaming, e ha anche reso disponibile per la navigazione tutti i Giga della propria offerta nazionale.

Sul sito ufficiale dell’operatore si può infatti leggere “lontani ma connessi, fino al 3 aprile tutti i Giga della tua offerta sono disponibili nei Paesi dell’Unione Europea, senza restrizioni“. Il servizio in questione non prevede alcun costo aggiuntivo e tutti i clienti Vodafone attualmente all’estero riceveranno una notifica sull’applicazione ufficiale MyVodafone.

Le stesse condizioni appena menzionate sono riservate anche a tutti coloro che nei prossimi giorni dovranno uscire dall’Italia per qualsiasi motivo. Le limitazioni sul roaming saranno sospese fino al prossimo 3 aprile 2020. Successivamente vi faremo sapere se l’operatore decida di voler prorogare la propria decisione o meno. Nel frattempo vi ricordo che sono state lanciate moltissime offerte molto vantaggiose, da scoprire interamente sul sito ufficiale dell’operatore.