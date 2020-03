La data d’uscita di tantissime serie televisive e film si sposta ad una data da destinarsi perché a causa dell’emergenza sanitaria causata del Coronavirus tutti i settori si sono dovuti adeguare alle nuove direttive, compreso quello cinematografico. Purtroppo, ad essere in questa lista è la quarta stagione di Stranger Things che aveva iniziato da diverse settimane le riprese.

Stranger Things 4 potrebbe non arrivare quest’anno su Netflix: ecco gli ultimi aggiornamenti

Per la terza stagione di Stranger Things la produzione ha lavorato alle riprese per ben sette mesi visto il genere della serie televisiva un po’ surreale. Purtroppo, la lavorazione della quarta stagione non è iniziata da molto tempo e attualmente è temporaneamente in sospeso per via delle nuove direttive legate all’emergenza sanitaria per limitare il più possibile il virus.

Secondo alcune voci da corridoio, infatti, le nuove puntate potrebbero arrivare nel corso dell’anno successivo anche se gli spettatori non vedono l’ora di scoprire le vicende dei personaggi.

Per quanto riguarda i dettagli della serie televisiva, a svelare qualcosa sono proprio i Duffer Brothers durante una recente intervista. A quanto pare, le speranze non sono ancora terminate per il nobile americano conosciuto con il nome di Hopper. Potrebbe essere intrappolato nel sottosopra e qualcuno potrebbe salvarlo molto presto.

Inoltre, secondo alcune voci da corridoio, l’ambientazione della serie televisiva potrebbe non essere quella di Hawkins bensì la nuova citta in cui Joyce ha deciso di trasferirsi insieme alla sua famiglia. Per scoprire ulteriori novità non resta che aspettare delle comunicazioni ufficiali da Netflix o dai Duffer Brothers.