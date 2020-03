Soltanto da diverse settimane è disponibile la quarta stagione di Riverdale, una serie televisiva basata sui personaggi di Archie Comics che ha riscosso un notevole successo grazie ad una trama misteriosa e a diversi intrecci amorosi.

I fan non vedono l’ora di scoprire nuove vicende di Archie, Betty, Jughead e Veronica perché la quarta stagione è ancora in seguito e purtroppo sta per giungere al termine. Sulla piattaforma Netflix sono disponibili soltanto le prime tre stagioni, ma su Infinity sono disponibili tutte le stagioni.

Ecco qualche dettaglio in più relativo alle prossime puntate.

Riverdale: la quinta stagione esiste e potrebbe arrivare molto presto

I personaggi nella quarta stagione sono ancora a liceo e le nuove puntate della quinta stagione potrebbero raccontare le vicende di Betty, Veronica, Archie e Jughead nel finire il liceo e raggiungere l’obiettivo del diploma. Purtroppo, i dettagli ad oggi sono veramente pochi perché la quarta stagione non è ancora terminata.

Sicuramente Riverdale non è ancora giunta al termine e a comunicarlo è proprio la serie televisiva. Difatti, gli attori (Kj Apa, Cole Sprouse, Lili Reinhart e Camilla Mendes) che interpretano i personaggi principali si stanno impegnando al massimo per registrare le nuove puntate anche se per il momento potrebbero essere anche sospese visto l’emergenza sanitaria che sta vivendo tutto il mondo.

Ad oggi non ci sono ulteriori informazioni, ma potrebbero essere rivelate molto presto dalla piattaforma di streaming online Netflix da Infinity oppure dagli sceneggiatori della serie televisiva. Le novità, comunque, non mancheranno sul nostro sito web ufficiale.