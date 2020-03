Netflix ad oggi è una piattaforma potentissima e molto gettonata per la sua immensa quantità di serie tv e film da vedere in HD e 4K. Tuttavia, l’arrivo di nuovi servizi streaming quali Apple TV+ e Disney+, l’ha portata a produrre quante più serie tv possibili da tenerla in vetta alla classifica. Ciononostante Netflix ha tagliato molti dei suoi prodotti per lasciar spazio alle nuove entrate.

Netflix: l’elenco delle famose stagioni eliminate dalla piattaforma

Nella lista ci sono alcune importanti perdite per gli spettatori. Tra queste vediamo cessare Jessica Jones e The Punisher assieme a Daredevil, Luke Cage e Iron Fist a causa dell’arrivo di Disney+ e l’immenso potere dei Marvel Studios, ma anche delle fan-favorite come The OA, Dark e Santa Clarita Diet Ora.

Tra le altre, le serie tv che ci hanno abbandonati nel corso dell’anno sono Fuller House, Travelers, Jessica Jones, The Punisher, Friends From College, One Day At A Time, Santa Clarita Diet, The Ranch, Chambers, The Rain, Tuca and Bertie, Designated Survivor, Trinkets, 13 Reasons Why, She’s Gotta Have It, Grace and Frankie, The OA, No Good Nick, Bojack Horseman, Dear White People, Anne With An E e Dark.

Inoltre nel 2020 per via del Coronavirus, ormai dichiarato come pandemia, il servizio di streaming ha cessato tutte le produzioni americane delle sue serie per almeno due mesi. A questi si aggiunge anche la seconda stagione di The Witcher, ripreso in Grand Bretagna.

Di questo vasto elenco, a quale o a quali vi siete appassionati di più? E di quali sentirete più la mancanza?