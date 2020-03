Iliad si conferma anche in questa prima parte del 2020 come il gestore di telefonia più popolare in Italia. Il provider oramai è in grado di competere alla pari con operatori ben più radicati sul mercato come TIM, Vodafone e WindTre. A fare la differenza ancora una volta in casa Iliad ci sono promozioni con costi da ribasso come la popolare ricaricabile Giga 50.

Iliad guarda sempre più al futuro in Italia: è ufficiale l’arrivo della Fibra

Da qui al futuro prossimo, la compagnia transalpina punterà ad un salto di qualità effettivo, andando a riformare il campo dei servizi. Se ad oggi, gli utenti possono beneficiare esclusivamente di alcuni extra rispetto alle promozioni standard, in prospettiva sono attese alcune novità.

Inutile dire che la novità principale sarà il lancio delle reti 5G. Al netto dei ritardi causati dall’emergenza Coronavirus, continuano i lavori per le infrastrutture di proprietà. Verosimilmente, tra la fine di quest’anno e l’inizio del prossimo, dovrebbero essere disponibili le reti ad alta velocità.

Ma il 5G rappresenta solo un passo in vista di un’evoluzione ben più ampia. Lo sguardo dei dirigenti Iliad è già risvolto al prossimo 2024. Entro questa data ci sarà una sorpresa che gli utenti attendevano da tempo.

Oramai è ufficiale, Iliad si impegnerò anche nel campo della telefonia fissa. Il gestore francese ha informato i suoi clienti che, una volta ultimati i lavori sul 5G, si passerà allo sviluppo di una rete nazionale di Fibra Ottica. L’auspicio dei clienti è che anche in questo settore possano esserci tariffe low cost.