Tutto il lavoro svolto da Iliad in quasi due anni rischia di andare in fumo. I suoi 5 milioni di clienti rischiano di avere un ripensamento dopo che su Facebook è apparsa la sagoma di un operatore inedito le cui offerte sono davvero incredibili. La promo base smonta le caratteristiche già conosciute delle opzioni Solo Voce e “Giga 40“, differenziandosi in positivo per costi e contenuti.

Molti credono che, vista la vicinanza al Pesce d’Aprile, possa verosimilmente trattarsi di uno scherzo ben architettato. Se le ipotesi sulla nascita del nuovo brand virtuale fossero confermate potrebbe verificarsi un boom di portabilità o richieste di attivazione con nuovo numero. Pare si passi per l’uso della rete Vodafone in una sorta di alter ego di ho. mobile in versione potenziata sul rapporto prezzo/contenuti. Si parte da appena 4,99 euro al mese con il tutto incluso più improbabile di sempre.

Iliad depone le armi: bandiera bianca contro Yellow

Su Facebook è stata appena resa pubblica la pagina di Yellow, un misterioso operatore telefonico le cui tariffe sembrano davvero poco convenzionali. Le prime informazioni indicano non soltanto la presenza di un gestore con supporto alla rete 4G Plus ma anche una realtà in grado di fornire:

minuti illimitati verso tutti senza scatto alla risposta in Italia ed in Europa

verso tutti senza scatto alla risposta in Italia ed in Europa SMS senza limiti verso tutti i numeri mobili reali e virtuali

senza limiti verso tutti i numeri mobili reali e virtuali 40 Giga di traffico dati Internet Mobile alla massima velocità con hotspot e roaming UE incluso secondo le attuali direttive comunitarie

L’opzione si chiama Small Yellow ed è disponibile a soli 4,99 euro al mese per sempre per chi sceglie di portare il proprio numero da altri operatori o attivare una nuova utenza ex novo. Sempre sulla stessa pagina si prende in riferimento la tariffa top di gamma al costo di 8,99 euro al mese. Costa 1 euro più della “Giga 50” di Iliad ma rispetto a questa offre Giga doppi per un totale di 100 Giga al mese insieme a minuti ed SMS senza fine da usare in Italia ed all’estero.

In merito al nuovo operatore (momentaneamente solo presunto) non ci sono ulteriori informazioni. Ci aspettiamo nuove info entro i prossimi giorni. Che ne direste di un’offerta simile? Spazio ai commenti.