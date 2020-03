Nei giorni scorsi abbiamo dedicato diverse pagine alla consegna delle provviste a domicilio. In questo momenti di emergenza, in cui evitare ogni tipo di assembramento umano è la parola d’ordine, la consegna a domicilio delle provviste è di fondamentale importanza.

Soprattutto pensando alle persone più anziane, esposte pericolosamente in caso di contagio. In merito abbiamo sottolineato e torniamo a farlo, Esselunga accrediterà solo 3.10 euro per tutte le consegne ai cittadini over 70. Iniziativa lodevole e non è la sola. Sul sito di Esselunga si evince come la consegna a domicilio per i disabili sia totalmente gratuita. Ma c’è una novità rispetto ai giorni scorsi.

Cosa cambia per le consegne a domicilio

Esselunga fa sapere, attraverso una pagina dedicata del proprio sito, che i pagamenti per chi desidera ricevere le provviste a casa sono cambiati. Per salvaguardare cittadini e dipendenti, nella fattispecie gli autisti che effettuano le consegne, i pagamenti potranno essere effettuati solo ed esclusivamente online. L’azienda accetta pagamenti con ogni tipo di carta di credito compresa la Fidelity Plus, non sarà possibile accedere ai pagamenti con PayPal.

Sul sito Esselunga è ben specificato come gli incaricati delle consegne non possono in nessun modo ricevere pagamenti in contanti. Siamo sicuri che gli affezionati e clienti di lunga data sono al corrente delle modalità di pagamento, ma in questo periodo in cui la rincorsa alla spesa a domicilio è folle, è sempre bene fare chiarezza. L’augurio è che terminata l’emergenza, alcuni settori della popolazione possano continuare con queste abitudini, diminuendo l’uso di automobili e spargimenti di pm10 inutili e dannosi.