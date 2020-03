Elite 3: Cosa vedremo nella nuova stagione?

Il rinnovo della famosa serie spagnola era stato deciso ancor prima della messa in onda della seconda parte. A confermarlo fu proprio Diego Avalos, direttore delle produzioni originali per la sezione Spagna.

Gli episodi sono ancora ambientati nella scuola di Las Encinas. Vediamo protagonisti i tre adolescenti più eccelsi della famosa scuola: Samuel, Nadia e Christian, i quali vincono delle borse di studio per entrare nell’istituto privato di Madrid, l’Elite, appunto.

Nel bel mezzo della storia avviene un fatto scatenante: Marina, (María Pedraza anche nella prima Casa de papel), una delle ragazze più frizzanti e curiose della scuola, viene trovata morta. Da qui inizia per la polizia una vera e propria caccia all’assassino.

Costui è ben noto agli occhi di qualcuno, come per esempio il fratello di Marina Guzman (Miguel Bernardeau) e il ragazzo che se ne era innamorato Samuel (Itzan Escamilla). Questi cercheranno ovviamente di smascherarlo. Ciononostante c’è sempre chi continua a stare accanto a Polo: è Cayetana (Georgina Amorós), ma non sappiamo per quale motivo reale.

Non finisce qui ovviamente, perchè vediamo un’ulteriore peripezia. Durante una festa, Polo viene ucciso accendendo nuovamente il caso.