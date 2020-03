Sei pronto ad effettuare il tuo preventivo RC online oppure in filiale? Questo potrebbe essere il periodo migliore della storia. Dal grigiore dei tetri giorni del Coronavirus emerge un lampo di luce dopo la concessione unanime degli sconti per la stipula o il rinnovo della assicurazione auto. I comparatori online hanno di fatto abbassato il prezzo. Intanto c’è anche una nuova ed importante novità che dona un po di respiro agli automobilisti. Ecco di cosa si tratta.

Coronavirus modifica il sistema assicurativo per gli automobilisti italiani: polizze più leggere e novità in arrivo

Prima di dare un po di numero partiamo con la news del momento che ha fatto il giro di tutta la penisola dopo essere passata inizialmente per la sola zona rossa Coronavirus. Si parla di proroghe e nella fattispecie nella possibilità di posticipare la scadenza per le polizze in via di chiusura tra il 21 febbraio e il 30 aprile. Per tutti i clienti che rientrano in questa determinata fascia l’estensione della copertura passa ora da 15 giorni a ben 30 giorni.

Per quel che riguarda invece il fattore prezzo la risposta arriva dal celebre portale per il confronto delle offerte online di SOSTariffe che nel suo ultimo report evidenzia numerosi riscontri positivi. Il tempo di permanenza sul sistema aumenta del 20% registrando un tasso di vendita del 10%. Ciò che interessa, ad ogni modo, è il risparmio che in questo frangente si tramuta in una diminuzione dell’11,6% con picchi del 23% in riferimento ad alcune ben specifiche province italiane. Le regioni interessate sono:

Lombardia

Liguria

Puglia

In controtendenza, invece, il dato sul premio dei residenti in Abruzzo e Valle d’Aosta dove si registra un aumento dei prezzi. Gli ultimi adempimenti governativi per l’emergenza sanitaria stanno comunque incentivando una generale contrazione del tariffario. Utilizzare i comparatori per scoprire quanto potete risparmiare.