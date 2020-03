Carrefour continua a sorprendere tutte le concorrenti del mercato con il lancio di una campagna promozionale davvero unica nel suo genere, solo oggi gli utenti hanno la possibilità di approfittare di uno sconto davvero molto interessante.

Il volantino Carrefour attualmente attivo sul territorio nazionale prende il nome di “I Fantastici 11“, ad affiancare tante piccole offerte da non perdere, infatti, sono stati integrati 11 giorni di follie nei quali sono attivi sconti shock fino ad esaurimento delle scorte. Solo oggi, 29 marzo 2020, l’utente potrà approfittare di una riduzione molto interessante su uno smartphone di fascia bassa, in vendita a 9,90 euro.

Carrefour: il volantino nasconde sconti incredibili

In tutti i negozi Carrefour gli utenti potranno approfittare dello smartphone Onda, solo oggi acquistabile a 9,90 euro. Il prodotto in questione rientra ovviamente nella fascia bassa del mercato, l’acquisto è consigliato esclusivamente agli utenti che sono alla ricerca di un dispositivo per persone anziane, o comunque da utilizzare solo ed esclusivamente per telefonare ed inviare SMS.

La scheda tecnica denota una propensione del dispositivo verso il passato, a tutti gli effetti parliamo di un piccolo display LCD a colori retroilluminato ma non touchscreen, con possibilità di inserire due SIM e dotato di una fotocamera VGA posteriore con annesso flash led. Naturalmente integra un sistema operativo che non permette l’installazione di applicazioni di terze parti, né tutte le funzioni a cui siamo ultimamente abituati.

L’acquisto potrà essere completato solamente nei punti vendita, non sul sito ufficiale.