Nel decreto legge n.18/2020 detto “Cura Italia” sono state introdotte varie misure a sostegno delle famiglie italiane per resistere all’emergenza pandemica del coronavirus, e tra i provvedimenti c’è anche una serie di articoli che riguardano la sospensione dei mutui, finanziamenti o rate di leasing. Quindi tutti correntisti dei principali istituti bancari italiani, comprese grandi nomi come BMP, BPER e BCC, potranno tirare un sospiro di sollievo.

Come recita l’articolo 54 riguardo al “Fondo di solidarietà dei mutui prima casa”, alla sospesnsione del mutuo possono accedere però solo le categorie di lavoratori autonomi e liberi professionisti che dichiarino un calo del proprio superiore al 33% rispetto al trimestre febbraio-maggio del 2019. Per presentate la domanda sarà sufficiente un’autocertificazione e non necessariamente il calcolo dell’ISEE.

BMP, BPER, BCC e altre banche: sospesi i mutui, come fare richiesta

Ma non c’è solo la possibilità di sospendere le rate del mutuo, poiché anche finanziamenti e canoni leasing in scadenza possono essere congelati fino al 30 settembre 2020. Nel decreto “cura Italia”, infatti, è previsto che su specifica richiesta del cliente mutuatario il pagamento delle rate potrà essere sospeso sino a quella data.

Non sarà automatica, quindi, ma servirà una specifica istanza del cliente verso la banca, la quale dovrà garantire che non ci saranno nuovi o maggiori oneri alla data di settembre in cui il cliente riprenderà il pagamento delle rate.

Infine, sempre nelle pieghe degli articoli del decreto si legge inoltre che le imprese possono avere la facoltà di richiedere la sospensione soltanto per i rimborsi in conto capitale. In altre parole si può chiedere il blocco dell’intera rata del mutuo o solo della quota parte del capitale, ma questa scelta deve essere specificata dalla parte interessata al momento della presentazione della domanda.