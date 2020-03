Android: domenica di regali con 5 app a pagamento gratis sul Play Store

Il mondo Android è fatto di tante variabili, le quali rendono in eguagliabile questo sistema operativo. Google negli ultimi tempi è stato in grado di migliorare ancora di più questa esperienza, in modo da fornire agli utenti sempre più opportunità.

Proprio questa predisposizione del sistema operativo più utilizzato al mondo è riuscita a portare avanti una strategia ben precisa che ad oggi colloca Android al primo posto in classifica. Se prima qualcuno si lamentava di alcune criticità o instabilità, adesso tutto è diverso. Anche gli utenti provenienti da altre realtà non possono fare altro che accettare di buon grado la piattaforma contraddistinta dal simpatico robottino verde. Una grande mano a tutto ciò e poi data dal Play Store, il quale al suo interno include contenuti a valanga di cui alcuni spesso anche in offerta.

Android: solo oggi ci sono sul Play Store 5 titoli tra app e giochi a pagamento offerti totalmente gratis

La solita entusiasmante iniziativa di Android è ancora valida ma con titoli diversi. Anche oggi il Play Store di Google ha messo a disposizione degli utenti una serie di app e giochi a pagamento che solo per questa giornata sono totalmente gratis.

Ovviamente ciò che è in offerta oggi potrebbe non esserlo domani. I titoli in questione sono 5 e tutti nella nostra lista: qui anche i link per scaricare i contenuti.