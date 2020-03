Sono davvero rari, oramai, quei profili WhatsApp che non si avvalgono di una immagine riconoscitiva. Un po’ tutti gli utenti della chat, seguendo quella che è una tendenza tipicamente da social – utile sia con Facebook che con Instagram – hanno scelto di utilizzare una foto personale per caratterizzare l’account.

WhatsApp, due importanti rischi per chi usa male la foto profilo

Spesso e volentieri si tendono a sottovalutare i rischi di WhatsApp. La convinzione comune è che tutti i pericoli della piattaforma di messaggistica siano legati alle conversazioni. Eppure, esiste un rischio molto alto anche per la stessa immagine del profilo. Talvolta, la foto profilo può causare danni ad un utente, che nemmeno un file infetto…

Una delle derive collegate ad un cattivo utilizzo della foto profilo è quella degli account fasulli. Proprio utilizzando foto rubate ad altri utenti, i malintenzionati della rete riescono a creare profili non legati alla realtà. Un altro pericolo non può quindi non essere quello del furto d’identità.

Come abbiamo sottolineato anche con precedenti approfondimenti, le regole di WhatsApp non aiutano la gestione della foto profilo. Di base, infatti, ogni persona può visualizzare in modalità fullscreen immagini altri e di pari passo anche effettuare degli screenshot segreti.

C’è però un modo per garantire maggiore riservatezza al proprio profilo. Onde evitare ogni genere di guaio ed ogni genere di contatto con eventuali sconosciuti, è possibile vincolare la visione della foto profilo ai soli amici della rubrica. Per farlo è necessario andare nel menù Impostazioni, nella sezione Account e fare tap sulla voce Privacy.