Il volantino Euronics ha recentemente lanciato una delle migliori campagne promozionali dell’anno, purtroppo però attiva in esclusiva nei punti vendita di proprietà del socio “Via Lattea“, e non sul sito ufficiale del rivenditore stesso.

Alla base della soluzione che andremo a raccontarvi troviamo comunque il solito Tasso Zero, l’occasione per richiedere la rateizzazione senza interessi, in modo da non essere obbligati a pagare tutto subito, ma poterlo fare dilazionandolo in rate fisse mensili da versare tramite il conto corrente.

Volantino Euronics: quali sono le offerte da non trascurare

Alcune delle offerte disponibili nel volantino Euronics sono davvero incredibili, a patire proprio dall’accoppiata Samsung Galaxy S20 e S20+, entrambi acquistabili alla modica cifra di 599 e 699 euro (in versione no brand).

In alternativa è possibile cogliere al volo anche altre occasioni, come i 349 euro richiesti per lo Huawei Nova 5T, oppure i 479 euro necessari per acquistare un buonissimo Huawei P30 (entrambi in vendita con servizi Google annessi).

Tutti gli acquisti, come specificato in calce all’articolo, possono essere completati solo ed esclusivamente nei punti vendita sparsi per il territorio. Ricordate ad ogni modo che i prodotti presentano garanzia legale della durata di 24 mesi, e che naturalmente sono incluse anche tante altre categorie merceologiche effettivamente da non lasciarsi sfuggire per nulla al mondo. Maggiori informazioni in merito le potete reperire aprendo direttamente le pagine che trovate qui sotto, il Tasso Zero prevede il pagamento della prima rata a Giugno 2020.