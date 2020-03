In queste settimane le principali compagnie telefoniche attive in Italia hanno messo in campo una serie di iniziative per la cosiddetta solidarietà digitale. Al fine di aiutare, nei limiti del possibile, gli italiani costretti a restare in casa per l’emergenza Coronavirus, tutti gli operatori hanno offerto un loro contributo. Vi mostriamo di seguito tutte le novità previste da Vodafone per i suoi abbonati.

Vodafone, ecco tutte le offerte di solidarietà digitale verso i clienti

In primo luogo, per aiutare tutte le attività del paese, Vodafone ha scelto di offrire un contributo relativo alle sue offerte Business. Nel corso di questi giorni di emergenza saranno del tutto azzerati i consumi per le SIM legate alle Partite Iva. Attraverso questa iniziativa, il gestore vuole offrire una sponda a tutti i cittadini che sono impegnati nelle pratiche di smart working.

Per il pubblico più giovane, gli utenti con età compresa tra i 14 ed i 26 anni, Vodafone garantisce consumi illimitati per la rete internet. In ottica delle numerose operazioni di e-learning attive in questi giorni, gli studenti potranno navigare senza alcuna preoccupazione e senza badare a limiti di consumo.

Ulteriore offerta è quella dedicata a chi ha amici, parenti o conoscenti all’estero. Sino alla fine dell’emergenza, tutte le soglie internet previste con la propria ricaricabile di riferimento saranno valide anche dall’estero con la tecnologia roaming. In questo modo, chi si trova fuori dall’Italia e non è attualmente in grado di rientrare nel paese, potrà comunque tenersi in contatto con tutti i propri cari senza costi aggiuntivi per la connessione internet.