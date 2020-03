Si è parlato di recente della cosiddetta Virus Tax, una tassa pensata con lo scopo di sostenere i costi dell’emergenza Coronavirus e che implicherebbe un prelievo forzoso sui conti correnti dei cittadini italiani. Questa notizia non è altro che una fake news. Le fake news, sono quelle false notizie che creano allarmismo inutile e che girano su internet diffondendosi viralmente. Un articolo di Qui Finanza, aveva semplicemente ipotizzato che una cosa come la Virus Tax potesse andare a toccare i conti di contribuenti dotati di un reddito medio alto. Tutto questo però, non era altro che una vaga ipotesi.

La Vice Ministra dell’Economia è intervenuta sulla faccenda

A questo proposito, Laura Castelli, Vice Ministra dell’Economia si è espressa smentendo la bufala:

Abbiamo chiuso un decreto con le risorse deliberate dal Parlamento, che ha autorizzato uno scostamento dei saldi di bilancio di 25 miliardi. Chiunque voglia speculare con false notizie su eventuali tasse, si metta la mano sulla coscienza. Non c’è nulla di più falso. In un momento particolarmente delicato per il paese, mi sento di chiedere un aiuto anche al mondo dell’informazione per isolare le fake news. Noi, maggioranza e opposizione, stiamo collaborando più che mai per mettere in campo tutte le misure necessarie a fronteggiare gli effetti del coronavirus. Sia dal punto di vista sanitario, sia da quello economico. Faremo tutto quello che serve per sostenere l’Italia e gli italiani.

Vi ricordiamo che il modo più semplice per stanare una fake news, è quello di leggere il titolo. Quando un titolo è eccessivamente allarmista ho catastrofico in certi casi, in linea di massima state leggendo una fake news. Ricordate anche di guardare le fonti. In questi casi vi consigliamo di evitare anche solo di aprire l’articolo e non fare il gioco di chi specula su questo genere di cose.