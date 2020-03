Sky, così come altre grandi aziende attive in Italia, sta offrendo grande supporto ai suoi clienti che come tutti gli italiani sono chiamati a restare a casa per l’emergenza Coronavirus. Dopo il decreto del Governo che difetto limita gli spostamenti sino al prossimo 4 Aprile (una proroga però è in arrivo), la piattaforma satellitare ha previsto alcune iniziative di solidarietà digitale.

Sky, tra pochi mesi la pay tv diventa anche operatore telefonico

Guardando i prospettiva, oltre l’emergenza Coronavirus, Sky ha ulteriori sorprese per tutto il suo pubblico. Come già annunciato dai dirigenti della compagnia, in tempi relativamente brevi, l’azienda lancerà un suo operatore telefonico. Grazie a degli accordi strategici siglati con Fastweb e con OpenFiber, nei prossimi mesi Sky offrirà al pubblico delle iniziativa per le reti in Fibra Ottica.

Il brand andrà quindi a proporre anche in Italia il modello che ha già avuto tanto successo nel Regno Unito. Oltre ai canali satellitare, gli abbonati potranno scegliere anche un piano per la Fibra Ottica con un evidente vantaggio. Associando i due servizi, infatti, sarà possibile accedere a tutti i canali satellitari senza utilizzare né parabola né decoder, ma bensì la stessa rete internet.

L’arrivo di un profilo per la telefonia fissa dovrebbe consentire agli abbonati di avere anche benefici per quanto concerne le spese mensili. Nel Regno Unito, in media, gli utenti con doppio abbonamento a Sky (satellitare più Fibra) risparmiano un 15% netto rispetto a contratti divisi. Un simile scenario potrebbe verificarsi anche in Italia, anche se su questo fronte non ci sono ancora notizie certe.