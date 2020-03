Sulla piattaforma di Netflix una delle serie tv che ha riscosso un forte successo è Le terrificanti avventure di Sabrina, una serie tv tratta dall’omonima serie a fumetti. La fiction è ambientata nella città di Riverdale e racconta le vicende di una giovane donna che apparentemente svolge una vita abitudinaria, Sabrina Spellman. In realtà, la ragazza è una mezza strega che deve giurare fedeltà a Satana e prendere delle decisioni importanti.

Insomma, una storia che ha affascinato tantissimi utenti che usufruiscono del servizio della piattaforma perché si concentra anche su problemi adolescenziali, primi amori e prime gelosie. Ad oggi ci sono tre stagioni e uno speciale in occasione delle festività natalizie, ma già si parla della quarta stagione presto in arrivo.

La quarta stagione di Sabrina potrebbe arrivare anche quest’anno: ecco le novità

Le terrificanti avventure di Sabrina sono continuamente a lavoro per offrire agli utenti dei nuovi episodi e, difatti, le riprese della quarta stagione sono già terminate. I fan sono stati avvisati tramite l’account Instagram ufficiale della serie televisiva tramite un post scritto e pubblicato dalla protagonista della serie, Sabrina Spellman, interpretata da Kiernan Shipka.

Qualche dettaglio arriva direttamente dal creatore della serie televisiva, Roberto Aguirre Sacasa, che durante un’intervista ha annunciato: “In questa quarta stagione esploriamo l’orrore lovecraftiano inerente a questi antichi e all’idea di paura e terrore primordiale. Ciò che ho amato della terza stagione è stato vedere Padre Blackwood tornare a fare il villa in in un modo davvero folle. Sono contento quando va in giro a causare problemi, e amo il suo arco narrativo nella quarta stagione, in cui accumulerà ancora più potere.”