La passa a WindTre più in voga dell’ultimo periodo, attivabile sul sito ufficiale dell’operatore telefonico fino al 3 aprile, prevede la possibilità di mettere le mani su un buonissimo bundle mensile, senza minimamente preoccuparsi delle limitazioni relative alla provenienza.

A differenza di quanto siamo solitamente abituati a vedere parlando delle offerte operator attack, in questo caso i consumatori possono richiedere la Start Limited Edition solo ed esclusivamente su nuova numerazione, senza necessariamente dover richiedere la portabilità del proprio numero di telefono.

La richiesta potrà essere presentata gratuitamente sul sito ufficiale, nei negozi invece si dovranno aggiungere 6,99 euro al costo della SIM ricaricabile pari a 10 euro. Il canone, pari a 11,99 euro al mese, dovrà poi essere versato tramite addebito diretto sul credito residuo, senza dover minimamente sottostare ad alcun tipo di vincolo contrattuale di durata.

Passa a WindTre: ecco la promozione da sogno

La promozione ad ogni modo nasconde al proprio interno un bundle davvero invidiabile, parliamo a tutti gli effetti di 200 SMS da inviare ad ogni numero in Italia, affiancati da minuti illimitati da poter utilizzare per telefonare a chiunque si desideri, per finire poi con 10 giga di traffico dati alla massima velocità disponibile.

Siamo perfettamente consapevoli che le varie operator attack disponibili attualmente sul mercato riescono ad offrire una serie di contenuti più interessanti, ma è anche vero che la suddetta non presenta alcun tipo di limitazioni in merito a provenienze o vincoli contrattuali. Ricordate, ad ogni modo, che la richiesta di attivazione dovrà necessariamente essere presentata sul sito o nei negozi, entro e non oltre il 3 aprile 2020.