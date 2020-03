Nel corso degli ultimi giorni della stagione invernale Iliad ha ufficializzato il traguardo delle cinque milioni di SIM attivate in Italia. Questo numero simbolico evidenzia ancora una volta il buon lavoro svolto dal gestore francese nel nostro paese. Oggi, a tutti gli effetti, si può considerare Iliad allo stesso livello di TIM, Vodafone e Wind.

Iliad, gli utenti possono risparmiare ancor di più con queste offerte

Ciò che muove sempre più persone a scegliere una ricaricabile con Iliad è il fattore del risparmio mensile. L’iniziativa migliore del gestore, come note, è la Giga 50: questa tariffa ad un prezzo standard mensile di 7,99 euro garantisce a tutti gli abbonati telefonate senza limiti, più SMS e 50 Giga internet.

In unione a Giga 50, però, Iliad garantisce due ulteriori offerte a quella fascia di pubblico che desidera avere ampie soglie di consumo a costi concorrenziali.

In primo luogo, attraverso il sito internet ufficiale, è ancora possibile attivare la promozione Giga 40. La ricaricabile consente ai clienti di avere minuti illimitati per le telefonate verso numeri fissi e mobili, SMS no limits da inviare a tutti più 40 Giga internet. Il prezzo mensile si attesta sui 6,99 euro ogni trenta giorni. Come extra, per la connessione all’estero Iliad offfre anche 4 Giga utilizzabili in roaming.

Come ulteriore alternativa a Giga 50, gli utenti possono scegliere anche la tariffa Voce. Il pacchetto di tale ricaricabile prevede minuti illimitati per le telefonate verso fissi e mobili al semplice prezzo di 4,99 euro ogni trenta giorni. Non sono previste, con questa offerta, Giga per la navigazione internet.