Iliad ha necessità di ricordare agli utenti che la quarantena per il Coronavirus non è una buona scusa per evitare il risparmio che si ottiene con le tariffe segrete che si celano all’interno del suo sito ufficiale. L’impossibilità di usare le SIMbox viene bypassata dall’opzione online che manifesta non soltanto l’efficacia della “Giga 50“, ormai ampiamente conosciuta, ma di altre due opzioni storiche che restano ancora a disposizione del cliente.

In questo difficile momento il cliente deve prendere coscienza del fatto che esiste la possibilità di aprirsi una finestra sul mondo Internet anche tramite il canale di distribuzione online delle SIM Iliad. Di fatto si può comprare l’offerta online per poi ricevere il supporto direttamente a casa propria. Richiesta ed attivazione sono processi che si possono svolgere in piena autonomia. Il risultato porta a due offerte da cogliere al volo.

Offerte Iliad: richiedile online senza muoverti da casa

Tale possibilità è sancita dal nuovo spot Iliad trasmesso in TV ed online. Si fa riferimento alle opzioni Solo Voce e Giga 40, per le quali valgono i seguenti prospetti informativi.

Giga 40

minuti illimitati verso tutti in Italia ed Europra

SMS senza fine verso qualsiasi numero di rete mobile nazionale ed estero UE

40 Giga di traffico dati in 4G Plus

Tutto il pacchetto al solito costo di 6,99 euro al mese bloccato per sempre insieme alla concessione dei sempreverdi servizi gratuiti.

La parte Iliad Solo Voce costa invece 4,99 euro al mese e si rivolge ai clienti che usano poco la rete Internet. Sta di fatto che tutto si limita, in questo frangente, al proporsi dei soli minuti ed SMS illimitati SENZA INTERNET.

Tendiamo a precisare che la scelta dell’opzione iniziale è fondamentale in quanto il gestore non garantisce il cambio tariffa interno. Ciò vuol dire che se scegliamo la Solo Voce non possiamo passare poi alla Giga 40 o Giga 50 e viceversa. Il costo di attivazione è bloccato a 9,99 euro una tantum e concede la SIM in formato ricaricabile.

