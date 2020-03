La terza stagione Elite è apparsa online soltanto pochi giorni fa eppure il suo successo ha condotto i fans ad esaurirla subito e rimanere, ancora una volta, nel limbo delle incertezze. Nota per tematiche forti come l’adolescenza, le sbronze un giovane età e la questione della sessualità sotto tutti i fronti, la produzione originale di Netflix ha da subito conquistato il cuore dei più giovani che in alcuni personaggi, si spera quelli giusti, si ritrovano sotto alcuni punti di vista.

Presenti anche degli attori conosciuti grazie a “La Casa di Carta“, il Cast sì è ampliato con qualche nuovo viso nel corso delle ultime stagioni, ma la domanda che più affligge gli utenti è una: la quarta di farà?

Elite: la quarta stagione è nell’aria, svelate le ultime indiscrezioni

Attraverso le pagine unofficial di Elite si sarebbe diffusa la conferma di una quarta stagione. Sono molte le fonti, infatti, che affermano questo ed altro: la produzione spagnola avrebbe davanti a sé ancora due stagioni, dunque una quarta ed una quinta.

Purtroppo non si può confermare nulla poiché l’ultima voce in capitolo la ha sempre Netflix: visto il successo, in ogni caso, pensare che non verrà rinnovata è un po’ assurdo ma “mai dire mai“.

Concludiamo, infine, facendo sapere ai nostri lettori che assieme a tali indiscrezioni circolano anche voci inerenti all’uscita della quarta stagione, la quale dovrebbe avvenire questo stesso anno in autunno. Ciononostante appare un po’ troppo prematura come cosa anche per via della crisi sanitaria che sta coinvolgendo la Spagna ed il mondo intero.