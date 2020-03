Tra i gestori più influenti del momento, non ci crederete, ma c’è anche CoopVoce. Il provider virtuale sta riscuotendo un grande successo, proprio al contrario di quanto accadeva fino ad un anno fa. L’azienda è riuscita infatti a trovare la giusta quadra per andare avanti nel migliore dei modi, accumulando utenti senza troppi problemi. Il tutto è stato possibile grazie al cambio di strategia, il quale ha permesso il lancio di promozioni allettanti per tutti gli utenti provenienti da qualsiasi gestore.

Ora come ora sul sito c’è una nuova promozione, la quale dà seguito alla nota linea di offerte che tutti conoscono in casa CoopVoce. La promo è fornita di qualsiasi contenuto e gode soprattutto di un prezzo molto basso che non cambia nel tempo. Tutte queste caratteristiche non fanno altro che confermare lo straordinario momento del gestore di casa Coop.

CoopVoce: gli utenti ora vogliono la nuova ChiamaTutti Top 50, la nuova offerta da 10 euro al mese per sempre

Così come tutti gli altri gestori virtuali, anche CoopVoce sta dando il meglio di sé e il lancio della sua ultima promo lo dimostrerebbe alla grande. La nuova TOP 50 della famiglia ChiamaTutti ha dimostrato ancora una volta le caratteristiche del gestore.

All’interno della nuova offerta gli utenti possono trovare tutti i contenuti migliori per un prezzo minimo. Ci sono infatti minuti illimitati per le telefonate verso tutti, 1000 SMS verso tutti e 50 giga per navigare sul web in 4G ogni giorno. Ovviamente il prezzo, di soli 10 euro ogni mese, dura per sempre senza mai cambiare.