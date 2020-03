Il gestore WindTre lancia una promozione dedicata ai clienti che procedono con l’attivazione di una nuova linea, ovvero: la WindTre Start Limited Edition. I nuovi clienti possono richiederne l’attivazione tramite il sito ufficiale del gestore, che permette di ricevere la nuova SIM tramite corriere, senza andare incontro a costi di spedizione.

Passa a WindTre: minuti, SMS e Giga di traffico dati con l’offerta Start Limited Edition!

La promozione WindTre Start Limited Edition sarà disponibile soltanto fino al 3 Aprile. Dunque, i clienti che decidono di attivare una nuova linea con il gestore WindTre hanno ancora qualche giorno a disposizione per richiederla e ricevere mensilmente:

Minuti illimitati verso tutti i numeri

200 SMS verso tutti i numeri

10 GB di traffico dati alla massima velocità

Il costo da sostenere per il rinnovo della tariffa ammonta a soli 11,99 euro, da saldare tramite credito residuo. L’attivazione, invece, può essere effettuata gratuitamente, sostenendo esclusivamente una spesa di 21,99 euro per la nuova SIM e il primo rinnovo anticipato della tariffa. Si ricorda, però, che sarà possibile non sostenere spese di attivazione soltanto per i clienti che completeranno l’acquisto tramite il sito ufficiale del gestore, che permette di ricevere la nuova SIM senza andare incontro a costi di attivazione.

Anche in questo caso WindTre include nel prezzo alcuni servizi importanti, ovvero: il servizio di Segreteria Telefonica, il servizio Ti ho Cercato Gratuito e l’SMS di ricevuta di ritorno. Consultando il sito ufficiale del gestore è possibile conoscere tutti i dettagli relativi alla promozione e le modalità di disattivazione dei vari servizi.