WhatsApp: un nuovo aggiornamento sta per arrivare ufficialmente

La capacità di cambiare spesso ma senza stravolgere tutti i propri aspetti fondamentali, ha fatto di WhatsApp una delle app migliori in assoluto. In questi ultimi tempi infatti moltissime persone hanno notato che continuano ad arrivare aggiornamenti.

Questi ovviamente non comportano sempre cambiamenti visibili all’occhio umano, ma anche novità sotto il cofano. L’app ha infatti bisogno continuo di implementazioni di ogni genere, anche invisibili che magari fanno bene all’ambito sicurezza. Secondo quanto riportato però, almeno stando alle indiscrezioni, WhatsApp avrebbe in programma un nuovo aggiornamento che andrà a migliorare uno degli aspetti più importanti.

WhatsApp: arriva il nuovo aggiornamento già disponibile nella versione beta, da oggi i vostri dati saranno ancora più al sicuro

È risaputo che WhatsApp è una delle piattaforme a riportare più aggiornamenti durante l’anno. Gli utenti infatti continuano ad utilizzare questa applicazione proprio per via della sua abitudine al cambiamento che molto di rado prende le cose monotone. In questo caso si starebbe parlando di un nuovo aggiornamento in arrivo nelle prossime settimane, con una novità davvero importante.

Stando alle ultime indiscrezioni WhatsApp starebbe per implementare una nuova feature in merito al salvataggio del proprio backup. La funzione protect backup consentirà agli utenti di salvare il proprio backup di WhatsApp senza problemi su Google Drive e con tanto di password. In questo modo potrete tenere lontano da occhi indiscreti e non avere alcun tipo di problema nel tenerlo più al sicuro possibile. Non ci sono attualmente notizie in merito alla data precisa di arrivo, ma sulla versione beta qualcosa comincia già a muoversi.