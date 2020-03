A causa dell’emergenza Coronavirus molte coppie sono state costrette ad una forzata separazione. Chi non vive nello stesso appartamento del partner, per comunicare con il proprio lui o con la propria lei deve affidarsi esclusivamente alle chat di messaggistica. Quella più utilizzata in questi giorni è ovviamente WhatsApp.

WhatsApp, il trucco segreto per leggere real time le chat del partner

Ancora una volta, quindi, si consolida il rapporto tra WhatsApp e l’amore. Nel corso di questi anni sono numerose le coppie nate proprio grazie all’ausilio della piattaforma tra una conversazione e l’altra.

Purtroppo però c’è da evidenziare, come sulla chat di messaggistica, siano nati anche tanti tradimenti. Proprio a causa di tradimenti o di presunti tali, negli ultimi tempi sono aumentate in maniera esponenziale le persone che cercano di sbirciare le comunicazioni del partner.

La strada maestra per alcune persone è la visione diretta delle chat via smartphone. Questo metodo garantisce risultati, ma non è di certo infallibile. Va considerato, infatti, come chi ha qualcosa da nascondere tenda a rimuovere ogni messaggio criptico.

Ciò che garantisce sempre risultati è una particolare anomalia di WhatsApp Web. Chi vuol leggere addirittura in tempo reale le chat del partner ha bisogno esclusivamente di un pc e dello smartphone di quest’ultimo.

Con lo smartphone si dovrà associare il dispositivo al pc sul sito di WhatsAppWeb attraverso codice QR. A questo punto la sincronizzazione delle chat sarà automatica: in pochi secondi sarà possibile leggere tutte le comunicazioni del partner senza filtri e con un aggiornamento costante.