Nel corso di questa stagione primaverile gli utenti di WhatsApp si attendono novità importanti per la piattaforma di messaggistica. Nelle prossime settimane, ad esempio, gli sviluppatori lanceranno ufficialmente la funzione della modalità notturna. Dopo un attesa lunga anni, la Dark Mode diventerà finalmente una realtà per tutti gli utenti.

WhatsApp, viene rinviato l’arrivo delle pubblicità sulla chat

Non tutti gli upgradi previsti per il servizio vengono accolti con il favore del pubblico, come la modalità notturna. Nel recente passato, ad esempio, si è parlato a lungo di un aggiornamento importante, ma poco gradito al grande pubblico. Sino allo scorso gennaio, erano molti gli addetti ai lavori che davano per certo l’arrivo delle pubblicità su WhatsApp.

Stando ai rumors, la presenza degli annunci commerciali sarebbe stata strategica per centrare uno degli obiettivi di Facebook: rende produttiva la chat sotto il punto di vista economico. Per questo aggiornamento era stata stabilita anche una data precisa: il mese di febbraio.

Arrivati a fine marzo però è utile ribadire come le cose siano andate in maniera differente. Gli sviluppatori di WhatsApp hanno scelto di rinviare questo aggiornamento in un tempo indeterminato. Le indiscrezioni parlano di un periodo che va oltre il 2021.

Ci sono molte ragioni a giustificare un dietrofront della chat che ha dello stupefacente. Senza ombra di dubbio le polemiche degli utenti hanno avuto un ruolo importante nel rinvio dell’upgrade. Tuttavia, gli stessi sviluppatori di WhatsApp hanno svelato di lavorare a metodi alternativi per creare un profitto economico con la piattaforma di messaggistica.