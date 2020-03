Una truffa che promuove WhatsApp Gold – una versione premium del servizio di messaggistica – sta circolando sui social network. Agli utenti viene promessa una serie di funzionalità extra e viene fornito un download, che in realtà è un software dannoso. Purtroppo, l’uso sconsiderato dei social media facilita la diffusione di fake news come questa.

In una dichiarazione, la casa madre di WhatsApp, Facebook, ha spiegato che sta ‘lottando’ per tenere il passo con l’elevata richiesta di servizi nelle ultime settimane. Naturalmente, questo è dovuto alle persone che rimangono a casa e sfruttano i social per far passare il tempo e rimanere in contatto con amici e parenti.

WhatsApp Gold, attenzione ai messaggi che circolano in rete

“Nei luoghi più colpiti dal virus, le chiamate vocali e video sono più che raddoppiate su Messenger e WhatsApp “, ha affermato la società. La bufala su WhatsApp Gold è in circolazione da un po ‘, ma recentemente è riemersa insieme a una manciata di altre truffe.

Un altro messaggio attualmente in circolazione su WhatsApp avvisa gli utenti di fare attenzione a un video chiamato “Martinelli”, che danneggerà i telefoni quando viene guardato. Il video in questione non sembra effettivamente esistere e, in caso affermativo, guardare video all’interno di WhatsApp stesso non causerà l’installazione di software dannoso; il problema sorge quando i messaggi contengono un collegamento a un sito esterno, che potrebbe indirizzarli ovunque.

Per reagire, WhatsApp sta ora testando uno strumento di verifica dei fatti che ti consentirà di cercare online ulteriori informazioni sui messaggi che ricevi. Un’icona accanto ai messaggi inoltrati ti consente di cercare i loro contenuti su Google, che di solito aiuta a evidenziare truffe e disinformazione.