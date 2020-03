Aver conservato il proprio telefonino nel corso degli anni non è così strano come sembra e sebbene sia stato un gesto molto nostalgico, ad oggi tutto ciò potrebbe rivelarsi una grande mossa grazie al crescente mercato del collezionismo. Durante gli ultimi anni, infatti, le aste dedicate a telefonini rari dei primi anni del mercato telefonico sono diventate molto popolari consentendo così la creazione di nuovi esemplari rari che oggi possono valere quanto uno smartphone nuovo.

Telefonini: alcuni di quelli usati in gioventù valgono come degli Smartphone nuovi

Uno dei requisiti fondamentali affinché un vecchio telefono cellulare possa essere protagonista di un’asta è che questo sia stato trattato come sacro. Cosa significa? Più impeccabile si mostra esternamente, più il valore accrescerá; la perfetta conservazione dell’oggetto riveste una funzione più che fondamentale per i collezionisti ed è anche il parametro che fa oscillare il costo di vendita in maniera assoluta: se è rovinato non vale tanto.

Attualmente i telefonini più ricercati sono diversi: tra questi ne appaiono molti dei primi anni 80/90 che vengono segnalati anche come i più rari. Vi è però un eccezione: nella lista compare anche un esordiente smartphone. In ogni caso i cellulari più richiesti sono: