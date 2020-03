Nella società attuale ad avere un ruolo di notevole importanza sono proprio gli smartphone, dispositivi super tecnologici e innovativi che permettono di effettuare innumerevoli operazioni. L’uso di questi dispositivi aumenta giorno dopo giorno e in alcuni casi diventa anche esagerato, e proprio per questo motivo che alcune persone sono preoccupate per le radiazioni che rilasciano continuamente.

Purtroppo è ormai risaputo che questi dispositivi tecnologici rilasciano delle onde elettromagnetiche e che queste potrebbero essere pericolose per il corpo umano perché automaticamente le assorbe. Ad oggi non si conosce la reale pericolosità di queste onde elettromagnetiche perché tutti i risultati degli studi scientifici condotti non sono concreti e univoci.

Alcuni ricercatori consigliano di verificare il valore SAR del proprio smartphone per scoprire se si tratta di un dispositivo pericoloso per il proprio corpo. Eccovi svelati maggiori informazioni.

Smartphone e radiazioni: affidarsi al valore SAR per scoprire la pericolosità del proprio dispositivo

Il SAR è un valore che indica quante onde elettromagnetiche il corpo umano riesce ad assorbire quando quest’ultimo è esposto ad un campo elettromagnetico come lo smartphone. Ad ogni modello corrisponde un valore e lo smartphone è definito potenzialmente pericoloso per il corpo umano quando il valore è alto.

Ad occuparsi di questa analisi è l’Ufficio Federale Tedesco per la protezione delle radiazioni che analizza accuratamente ogni dispositivo prima di essere immesso sul mercato dall’azienda telefonica d’interesse. Dopo aver effettuato le accurate analisi trascrive i rispettivi valori su una lista ufficiale e a procurarsi tali dati è proprio Statista, nota testata giornalistica tedesca, per renderli pubblichi.

Secondo quanto comunicato, gli smartphone maggiormente pericolosi per il corpo umano sono i seguenti: