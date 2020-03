Una nuova truffa è stata ideata ai danni dei clienti di Poste Italiane: ancora una volta i cybercirminali sono tornati a prendere di mira la clientela, ma questa volta ideando un’inganno diverso dal solito.

In un periodo di isolamento personale come quello che stiamo vivendo, passare la giornata a casa è del tutto normale; al fine di ammazzare il tempo sono tantissime le persone che navigano sui social e proprio per tal motivo i cybercriminali hanno pensato bene di truffare i clienti attraverso Facebook.

Poste Italiane: attenzione alla nuova truffa, la Polizia Postale avvisa gli utenti

La nuova truffa agisce attraverso un’inserzione sponsorizzata che propone un’offerta incredibile di Poste Italiane. Sebbene il nome dell’inserzionista appaia subito diverso da quello ufficiale della società, la grafica molto simile a quella adoperata in originale potrebbe trarre in inganno molte persone. La Polizia Postale che è già intervenuta a tal riguardo afferma, infatti, di prestare molta attenzione in quanto potrebbe sembrare vero ma non lo è.

Com’è possibile vedere nello screenshot in allegato, sono diversi gli elementi che fanno intendere si tratti di una truffa: il link del collegamento in particolar modo così come la richiesta di pagamento che si legge nella piccola descrizione al di sotto.

Purtroppo inganni del genere potrebbero essere effettuati per iPhone come per altri smartphone o oggetti vari: l’importante è però analizzare prima cosa ci si trova davanti per poter intendere se si tratta di finzione o realtà. Prestare massima attenzione è la chiave per salvarsi dalle truffe online.