I ladri si sono ingegnerizzati parecchio nel perpetrare raggiri online tramite phishing ma il classico della truffa resta un componente intramontabile. La moderna versione 2.0 di Arsenio Lupin sfrutta un meccanismo tanto semplice quanto geniale, ovvero la paura. Sta di fatto che le forze di Polizia stanno segnalando un trucco che consente ai malviventi di impossessarsi facilmente delle nostre auto. Rubano i veicoli sotto i nostri occhi in un modo che resta tutto da scoprire.

Auto rubate: basta una truffa facile facile per rimanere a piedi

Le autorità stanno fornendo notifica per una frode a tu per tu con i ladri. In particolare si discute a proposito di bottiglie di plastica e specchietti. Cosa che potrebbe non dire nulla ma che acquista presto significato una volta comprese le dinamiche.

Per quanto riguarda la bottiglia d’acqua vuota si sfrutta il rumore che l’automobilista percepisce come segnale di qualcosa che non va. Il ladro la inserisce nel passaruota, tra la gomma e la carena laterale. L’automobilista, una volta partito, avverte uno strano fruscio e spinto dalla curiosità e dalla preoccupazione scende a controllare lasciando l’auto in modo. Ed è proprio questo il momento in cui il ladro agisce. Scappa al volante della nostra auto senza farsi troppi problemi.

Per quanto riguarda la truffa dello specchietto, invece, il malfattore finge di essere vittima di un incidente causato dal guidatore da truffare. Si giustifica dicendo di aver subito danni dopo un’errata manovra di retromarcia. Scesa dall’auto, la vittima viene derubata.

Valgono le solite raccomandazioni che constano nel parcheggiare in una zona sicura e controllare preventivamente l’assenza di corpi estranei all’esterno del proprio mezzo di trasporto.